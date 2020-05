Prezzi alimentari: Codacons, pesanti rincari per frutta e verdura. Avviata indagine Antitrust

Valeria Panigada 8 maggio 2020 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Proseguono in tutta Italia i rincari nel settore alimentare. A denunciarlo il Codacons che, dopo aver ottenuto grazie al suo esposto l’apertura di una indagine sui prezzi da parte dell’Antitrust, rende oggi noto un nuovo monitoraggio sui listini dell’ortofrutta. "Da settimane riceviamo segnalazioni da parte dei consumatori che denunciano sensibili rincari dei prezzi al dettaglio presso supermercati e negozi – spiega l’associazione – Ed effettivamente, verificando i listini all’ingrosso del comparto ortofrutticolo, è possibile notare come le quotazioni dei principali prodotti siano in forte rialzo rispetto a inizio marzo, prima dell’entrata in vigore delle misure sul lockdown". In alcuni casi i prezzi della verdura sono addirittura raddoppiati e nella frutta gli aumenti sono intorno al 40%.