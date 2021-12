Preview asta: finisce trittico di fine mese con Btp a 5 e 10 anni

Giulio Visigalli 30 novembre 2021 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Finisce oggi il trittico di aste di fine mese. Il programma prevede oggi l’asta di Btp a 5 anni per massimi 2 miliardi di euro (range 1,5-2 mld), Btp 10 anni per massimi 2,25 miliardi (range 1,75-2,25 mld) e infine CCTeu a 7 anni per massimi 1,5 mld (1-1,5 mld).