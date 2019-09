Preview asta Bot: primo test per nuovo governo, i dettagli dell'emissione

Titta Ferraro 11 settembre 2019 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

In agenda oggi l’asta Bot, la prima asta del mese e anche la prima dopo la formazione del nuovo governo Conte-bis, appoggiato da M5S e Pd. Dopo la discesa dei tassi Btp a 10 anni ai nuovi minimi storici (anche se nell'ultima settimana sono risaliti e ieri il tasso del decennale è tornato sopra l'1%), l’asta di Bot a 12 mesi dovrebbe vedere i rendimenti di assegnazione attestarsi anch'essi nei pressi dei minimi storici in territorio negativo.Il Tesoro andrà a collocare Bot a 12 mesi per 6,5 miliardi di euro. Il mese scorso era stato allocato un ammontare analogo di Bot a un tasso dello 0,107%, in aumento di 14 punti base rispetto all’asta di Bot di analoga durata che si è tenuta a luglio. La domanda era stata di 9,33 miliardi, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,44.