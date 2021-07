Preview Terna: Barclays vede ricavi semestrali in rialzo, confermato rating equal weight

Redazione Finanza 20 luglio 2021 - 16:59

MILANO (Finanza.com)

Terna pubblicherà i risultati semestrali il prossimo 29 luglio. Gli analisti di Barclays, che confermano la raccomandazione equal weight e il target price di 6,20 euro su Terna, si attendono per il primo semestre ricavi per 1,235 miliardi di euro, mostrando una crescita del 4% su base annua, trainati principalmente dal consolidamento di Brugge. Gli esperti della banca britannica stimano inoltre un Ebitda per il primo semestre di 903 milioni (+3% a/a) e un Ebit stabile a 575 milioni. L'utile netto è atteso stabile a 377 milioni.