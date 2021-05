Preview TIM: Equita si attende un buon Free cash flow, non ancora la stabilizzazione dell'EBITDA domestico

Alessandra Caparello 5 maggio 2021 - 12:13

MILANO (Finanza.com)

Il prossimo 19 maggio TIM riporterà i risultati del primo trimestre del 2021 e secondo Equita Sim, i messaggi veicolati in questi mesi e i dati trimestrali già riportati dai concorrenti portano a ipotizzare una conferma di buoni trend sui KPIs operativi con la stabilizzazione delle linee fisse (flat), crescita delle linee BB fisse (+30K) con mix sempre più spostato verso UBB (+180K), moderata flessione delle linee fisse mobili human (-150K), a conferma del miglioramento della domanda sottostante del mercato fisso e del miglioramento competitivo di TIM.Inoltre secondo gli analisti della Sim, il fatturato è in calo del 6.7% su base annua, di cui -1.7% domestico e -24.6% Brasile (+1.6% in local currency). Sul fronte domestico, gli analisti si attendono una conferma della stabilizzazione del fisso (flat vs. -0.5% nel 4Q20) che beneficia di un discreto trend delle service revenues e della crescita dell’equipment.Gli analisti della Sim milanese inoltre si aspettano invece un mobile ancora in flessione (-3.9% vs. -8.9% nel4Q) con un peggioramento delle service revenues (-10.2% vs. -6.4% nel 4Q20) che nel primo trimestre 2020 avevano avuto un supporto da roaming per 2 mesi e dall`uso degli extra bundle nel periodo iniziale della pandemia, parzialmente compensate da un ritorno alla crescita dell`equipment. Sul mercato domestico, gli esperti si aspettano un peggioramento.