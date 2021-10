Preview Saipem: domani risultati trimestrali prima dell'apertura, titolo in flessione

Alessandra Caparello 27 ottobre 2021 - 11:52

Inattesa della conference call di domani e dei risultati trimestrali prima dell’apertura, Equita ricorda i dati relativi al consensus di Bloomberg per Saipem relativi al terzo trimestre del 2021. In particolare il fatturato è pari a 1,9995 milioni, Ebitda a 83 milioni, utile netto e debito rispettivamente a 109 milioni e 1,64 miliardi. In Borsa al momento il titolo segna una flessione dell’1,72% a 2,17 euro.