Preview STM: il 28 ottobre i conti trimestrali, Equita vede ricavi in salita del 20%

Daniela La Cava 7 ottobre 2021 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

La stagione delle trimestrali sta per partire negli Stati Uniti (la settimana prossima sono previsti i risultati delle big bank Usa) e a fine mese sarà in partenza, con alcune big del Ftse Mib, anche l’earnings season a Piazza Affari. Tra le prime del listino principale a comunicare i numeri del terzo trimestre dell'anno c'è STMicroelectronics il prossimo 28 ottobre (prima dell'apertura del mercato)."Ci aspettiamo che la società centri il mid-point della guidance (3,2 miliardi di dollari di vendite, 41% gross margin) e che confermi l'outlook 2021 (ricavi di 12,5 miliardi)", segnalano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione hold e il target price di 42 euro sul gruppo europeo dei chip. Quanto ai risultati del terzo trimestre, gli analisti di Equita si attendono ricavi per 3,203 miliardi di dollari (+20% a/a), Ebit a 577 milioni (+74% a/a) e un utile per azione (Eps) in crescita del 96% a 0,52 dollari.