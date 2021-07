Preview Poste Italiane: atteso un buon trimestre, confermato rating overweight

Redazione Finanza 19 luglio 2021 - 14:47

In vista dei risultati del secondo trimestre 2021, previsti per il prossimo 4 agosto, gli analisti di Barclays hanno confermato la raccomandazione overweight e il target price a 14 euro su Poste Italiane, mantenendo invariata la tesi di investimento sul gruppo guidato da Matteo Del Fante."Ci aspettiamo che Poste Italiane aumenti gradualmente la penetrazione dei prodotti di wealth management; la crescita del business pacchi compensi la pressione sul business lettere, e riteniamo che la politica dei dividendi sia sostenibile nel tempo. Ci aspettiamo che i risultati del secondo trimestre possano fornire un sostegno in tal senso", sottolinea gli analisti di Barclays.Intanto in una giornata dominata dalle vendite anche Poste Italiane perde terreno, mostrando una flessione di oltre il 3 per cento.