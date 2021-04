Preview Nexi: Equita si attende modesto calo dell’Ebitda

Alessandra Caparello 20 aprile 2021 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Il prossimo 13 maggio sono attesi i risultati trimestrali di Nexi e la PayTech ha già preannunciato il 12 Aprile, in occasione della emissione dei bond per €2.1bn, che il fatturato sarà circa sui livelli del primo trimestre 2020 nonostante l’impatto negativo dei lockdown.Per quanto riguarda la preview, le vendite si attestano a 248,5 milioni di euro e l’Ebitda a 132,2 milioni in calo del 3,5%. A livello di costi, gli esperti di Equita si attendono un aumento sia dei costi del personale, che nel 2020 non scontavano l’accrual del variabile, che di quelli commerciali e pertanto stimano un Ebitda in leggero calo su base annua. “Per il FY21 ci aspettiamo una conferma della guidance e confermiamo le stime che vedono una crescita del fatturato dell’8% con un margine Ebitda stabile a/a ma in crescita di c300bps sul 2019 PF ISP visto che lo scorso anno il margine aveva beneficiato di una serie di tagli ai costi una parte dei quali verrà recuperata quest’anno ipotizzando che il fatturato inizi a crescere” concludono.