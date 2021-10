Preview InterPump: per Equita altro trimestre di buona crescita organica, guidata dall'idraulica

Alessandra Caparello 21 ottobre 2021 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Ilprossimo 10 novembre InterPump alzerà il velo sui conti ed Equita si attende un trimestre di accelerazione della crescita organica, rispetto al terzo trimestre del 2019, grazie in particolare all’idraulica. In dettaglio, gli esperti della Sim milanese si attendono ricavi a 371milioni, in crescita del 18% su base annua, Ebitda a +16% ed Ebit a +20%.