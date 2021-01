Preview Fineco: utile netto in crescita del 5% nel quarto trimestre (analisti)

Alessandra Caparello 27 gennaio 2021 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Il prossimo 9 febbraio, Fineco presenterà i risultati del quarto trimestre del 2020 e gli analisti di Mediobanca stimato un reddito totale di €177.5m, in crescita del 4% a/a, grazie alla robusta performance positiva dell'intermediazione. Il margine di interesse (NII) è previsto un calo del 6% a causa del calo dell'Euribor anche se sarà più che compensato dalla crescita delle commissioni nette (+14% su base annua). Il trading è visto marginalmente in calo su base annua (-3%).A livello di utili operativi, Mediobanca stima 107,3 milioni di euro, in crescita dell'1% a/a e un utile ante imposte di 110 milioni di euro (+7% a/a). Infine gli esperti prevedono un utile netto di 74,9 milioni di euro, il 5% al di sopra dei 71,2 milioni di euro registrati nello stesso periodo dell'anno scorso.