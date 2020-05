Preview FCA: verso crollo utile ed ebit adj nel 1° trimestre 2020

Titta Ferraro 5 maggio 2020 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

In arrivo tra poco i conti del primo trimestre di FCA che sarà impattato non poco dalla scoppio della pandemia Covid-19. Tutti gli indicatori sono attesi in flessione rispetto a un anno fa. Equita SIM indica ricavi a 21,2 miliardi di euro, il 13% sotto i 24,48 del primo trimestre 2019. L'ebit adjusted è visto più che dimezzarsi a 510 mln (-52%), con utile netto trimestrale a 178 mln (-71%).Il titolo Fca oggi si muove bene a 7,69 euro (+1,66%) nonostante il tracollo storico delle immatricolazioni in Italia con quasi -98% ad aprile. L'Italia rappresenta circa il 9% dei volumi di FCA+PSA nel 2019. Congiuntamente FCA e PSA segnano -96% a/a (-51% YTD a 146 mila unità). Brusca discesa dell'89% anche del mercato auto in Francia (circa 10% dei volumi annuali per FCA+PSA).