Preview CreVal: ricavi in ripresa ma sotto il livello pre-Covid (analisti)

Alessandra Caparello 12 ottobre 2020 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Insalita dell’1,22% a 7,62 euro il titolo CreVal. Gli analisti di Equita stimano per il terzo trimestre del 2020 un margine di interesse a 84 milioni con un beneficio da TLTRO che più che compensa l`impatto negativo dalla vendita di Non performing loans nel primo trimestree l`ulteriore riduzione dei tassi di interesse. Tra i ricavi, la componente commissionale dovrebbe attestarsi a 56mn, in ripresa rispetto al secondo trimestre (+6% QoQ) ma ancora al di sotto dei livelli pre-Covid (-9%).