Preview Banco BPM: utili in crescita rispetto alle attese. Effetto Covid-19 si sentirà dal prossimo trimestre

Alessandra Caparello 7 maggio 2020 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre del 2020, Banco BPM registrerà un utile di 127 milioni di euro, leggermente superiore a quello del consensus di FactSet di 115 milioni di euro. Così Banca Imi che si aspetta un margine di interesse in calo del 2% e un reddito da commissioni piuttosto resistente mentre il costo del rischio sarà a 75bps che, tuttavia, non dovrebbe incorporare in pieno il deterioramento dello scenario macroeconomico a seguito dell'epidemia di Covid-19.“Crediamo che il principale impatto del deterioramento del quadro macroeconomico sarà contabilizzato a partire dal prossimo trimestre” concludono gli esperti. Banco BPM renderà noti i risultati del primo trimestre a chiusura mercati.