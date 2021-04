Preview Banca Generali: atteso un trimestre forte con ricavi totali a 222 milioni e utile netto a 119 mln (analisti)

Alessandra Caparello 19 aprile 2021 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Il prossimo 11 maggio Banca Generali alzerà il velo sui conti e gli esperti di Equita si attendono un trimestre forte, supportato dall’ottimo trend di raccolta (+1.66bn nel 1Q21, di cui c1.06bn di AUM o c9% dei Total Financial Asset annualizzati vs. ns stima 2021 del +6.5% e del +5.5/+6% per i prossimi anni) e andamentodei mercati (nel 1Q azionario EU +8.5%, MSCI World +5%, FTSEMIB +11%), con un trend in crescita delle management fee (attese +12% YoY e +4% QoQ a 185mn) e un ottimo contributo dalle performance fee (stimiamo 100mn vs. i 53mn dello scorso anno), mentre in leggero calo il NII (atteso a 20mn da 23mn del 4Q, -1% YoY) per andamento tassi.In particolare, per il primo trimestre del 2021, Equita si attende Ricavi totali a 222mn (+31% YoY), Costi totali a -56mn (+4%), Operating profit a 165mn (+44%), Utile netto a 119mn (+51%). Gli esperti della Sim inoltre hanno aggiornato le loro stime del primo trimestre migliorando la stima di raccolta netta (a 4.8bn da 4.5bn) dopo l’andamento del primo trimestre migliore del previsto, un miglior effetto mercato sulle masse alla luce dell’andamento dei mercati e maggiori performance fee. Inoltre sul 2021 stimano ora un utile netto di 285mn (da 254mn prec.) contro il consensus a 270mn.