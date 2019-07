Previdenza: al via lo scambio di dati fra enti europei, parte il sistema EESSI

Valeria Panigada 2 luglio 2019 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Dal 3 luglio diventerà operativo il sistema EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), con l’avvio dello scambio telematico di dati tra circa 15.000 enti previdenziali europei. Anche l’Inps scambierà le informazioni con gli enti degli altri paesi europei in modo telematico, attraverso documenti elettronici strutturati che sostituiranno gli attuali formulari cartacei.I vantaggi per i cittadini europei saranno una maggiore rapidità nella gestione delle domande e nel pagamento delle prestazioni pensionistiche, a sostegno del reddito, sanitarie e per infortuni sul lavoro e malattie professionali, oltre che nella gestione delle pratiche in materia di legislazione applicabile, distacchi e recuperi di contributi e prestazioni indebite. Garantisce, inoltre, un flusso standardizzato delle informazioni e una migliore qualità e completezza dei dati scambiati, anche al fine di ridurre il rischio di frodi ed errori.