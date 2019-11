Prevenzione usura: dal Tesoro 24,2 milioni per prestiti a Pmi e famiglie a rischio

Valeria Panigada 19 novembre 2019 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo a disposizione ulteriori 24,2 milioni di euro in garanzie statali per facilitare l’accesso al credito di imprese e famiglie a “rischio usura”. L’importo verrà erogato entro la fine dell’anno attraverso il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura a 122 enti gestori: 89 Confidi (consorzi di Pmi), che riceveranno circa 17 milioni e 33 associazioni e fondazioni impegnate nella lotta all’usura, che riceveranno circa 7 milioni.Inoltre, il Tesoro ha confermato un contributo speciale agli enti delle aree dell’Abruzzo, dell’Umbria, del Lazio e delle Marche colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. Il fondo, operativo già dal 1998, viene ogni anno alimentato, secondo un circolo virtuoso, dai proventi delle sanzioni amministrative antiriciclaggio.