Prestito Alitalia, stop agli interessi. In cassa 467 milioni (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2019 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Dall'inizio di giugno Alitalia non deve più pagare gli interessi. E' quanto stabilito da una delle norme del decreto crescita all'esame del Parlamento. La notizia è riportata dal Sole 24 Ore, che fa riferimento al "decreto che ha eliminato la scadenza per la restituzione dei 900 milioni allo Stato. Il prestito avrebbe dovuto essere rimborsato entro il prossimo 30 giugno".Praticamente, oltre al rinvio sine die della scadenza per il rimborso è stato messo uno stop anche agli interessi, fissati al 10% circa all'anno."Alitalia ha comunicato che al 31 maggio la liquidità, la cassa di cui dispone, era di 467 milioni (oltre ai depositi cauzionali), in calo rispetto ai 470 milioni di aprile e ai 506 milioni di inizio anno. La cassa continua a consumarsi e sarebbe più bassa se non venissero calcolati anche i proventi della vendita dei biglietti per l'estate (si stima almeno 350 milioni, la cifra ufficiale non è stata resa nota). Con questa cassa Alitalia dovrebbe versare anche gli interessi sul prestito maturati fino al 31 maggio scorso, stimati dal Mef in circa 145 milioni. Questi verranno pagati da Alitalia al Mef entro 60 giorni dall'emanazione del decreto del ministro dello Sviluppo che autorizza la cessione delle attività a una nuova compagine".