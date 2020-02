Prestiti: richieste in aumento del 6% a gennaio da parte delle famiglie

Valeria Panigada 7 febbraio 2020 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Il 2020 inizia con una crescita delle richieste di prestiti da parte delle famiglie. A gennaio il numero di interrogazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di Crif, relativamente alle richieste di prestiti dagli italiani, ha fatto segnare un +5,9% rispetto allo stesso mese del 2019 Motore della crescita sono stati i prestiti personali (+9,7%), ma anche i prestiti finalizzati contribuiscono al risultato positivo, facendo segnare un +2,9%. Frena invece l'importo medio richiesto, che risulta pari a 9.408 euro, -2,7% rispetto allo stesso mese del 2019.“In questa fase caratterizzata da una veloce evoluzione dei comportamenti della clientela retail, gli istituti di credito stanno ponendo una grande attenzione verso quello che tecnicamente viene definito ‘instant lending’, dove si saldano le tradizionali dottrine di valutazione del merito creditizio con i nuovi paradigmi del credito veloce derivanti dall’entrata in vigore della PSD2, la nuova normativa europea che ha aperto l’era dell’open banking - ha commentato Simone Capecchi, executive director di Crif -. Questo sta obbligando gli operatori di settore ad attrezzarsi con soluzioni e processi in grado di rispondere in modo sempre più tempestivo ed efficace alle esigenze della clientela”.