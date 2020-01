Prestiti: richieste dalle famiglie cresciute del 7% nel 2019, importo sui massimi assoluti

Valeria Panigada 22 gennaio 2020 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

L’anno appena concluso si è caratterizzato per un aumento del numero di richieste di finanziamento da parte delle famiglie italiane, stimolate da condizioni di offerta estremamente appetibili e da tassi di interesse ai minimi. Dall'ultimo aggiornamento del Barometro del Credito alle Famiglie, le richieste di prestiti sono cresciute del +6,7% rispetto al 2018. Salvo sporadiche eccezioni, il trend di crescita perdura pressoché ininterrottamente dalla seconda metà del 2014.L’importo medio dei prestiti richiesti si è assestato a 9.512 euro (+0,2% rispetto al 2018): si tratta del valore medio più alto in assoluto da quando Crif ha iniziato ad analizzare in modo sistematico le informazioni relative alle istruttorie di credito.