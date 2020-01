Prestiti: per le imprese si registra una flessione dell'1,9% su base annua

Alessandra Caparello 14 gennaio 2020 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Cresce a novembre il mercato dei mutui con l’ammontare totale dei finanziamenti in essere delle famiglie che registra una variazione positiva di +2,5% su base annua. Lo rende noto l’Abi secondo cui dai dati al 31 dicembre 2019, emerge che i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati del +0,3% rispetto ad un anno prima.Per i prestiti alle imprese invece si registra unariduzione dell’1,9% su base annua. Per quanto riguarda il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela, a dicembre 2019 è pari in Italia allo 0,58%.