Prestiti: la casa si conferma il primo amore degli italiani, l'auto il secondo

La casa al centro dei desideri e delle spese del consumatore italiano e al secondo posto si trova l’auto. Così il più recente Osservatorio di PrestitiOnline.it (dati al 30 aprile 2019) rivela come gli investimenti immobiliari si siano tenuti vicini al picco storico toccato lo scorso anno, mentre c’è stata una contestuale accelerazione di quelli per i mobili e spunti più vivaci per i due capitoli riferiti all’auto: il 37,3% del totale finanziamenti richiesti è stata orientata all’abitazione, tra ristrutturazione (20,7%) e arredamento (16%).A dare man forte al settore immobiliare la proroga a tutto il 2019 dei bonus fiscali previsti per gli interventi di riqualificazione energetica sia per l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici. Il secondo amore degli italiani è l’automobile con le richieste di prestiti destinati al settore auto ammontate nel 2018 al 28% del totale: in particolare il 20,3% alle vetture usate e il 7,7% a quelle nuove o a km zero. Nel 2017 ammontavano complessivamente al 26,6% (19% quelle usate e 7,6% quelle nuove).