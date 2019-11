Prestiti: il Bonus Mobili premia quelli per arredamento

Valeria Panigada 21 novembre 2019 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

La richiesta di prestiti per arredamento ha fatto un bel balzo in avanti quest’anno, arrivando a rappresentare il 16% del totale (un anno fa era il 13,4%). È la terza finalità più richiesta dopo la ristrutturazione casa, in calo al 20% dal 23,9% del 2018, e auto usata, salita al 19,6% dal precedente 19 per cento. È quanto emerge dal consueto Osservatorio Prestiti realizzato da PrestitiOnline.it e aggiornato allo scorso 31 ottobre.La crescita dei prestiti per arredamento potrebbe essere stata favorita dall’estensione a tutto il 2019 (ora prolungato anche al 2020) del Bonus Mobili, ovvero della possibilità di acquistare gli arredi con uno sconto fiscale del 50% a fronte di interventi di ristrutturazione iniziati nel 2018.Tornando alle motivazioni di prestito, rimangono stabili al 15,4% le richieste di prestiti per liquidità, mentre guadagnano terreno i finanziamenti per le auto nuove o a km 0 (7,6%) e quelli con finalità di consolidamento (7,5%).