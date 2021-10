Prestiti, cresce la concorrenza tra gli istituti: in aumento la domanda di mutui delle famiglie

Luca Losito 26 ottobre 2021 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Maggiore domanda di mutui per le famiglie e più concorrenza tra gli istituti di credito, sono questi due degli highlight più interessanti emersi dall'indagine sulle banche nostrane diffusa oggi da Bankitalia.Nel terzo trimestre del 2021 i criteri di offerta sui prestiti alle imprese hanno mostrato un lieve allentamento, riconducibile alla maggiore concorrenza tra banche e a una minore percezione del rischio. Le condizioni di offerta applicate ai finanziamenti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni sono rimaste invariate. La pressione concorrenziale ha contribuito a rendere più favorevoli i termini e le condizioni applicati ai finanziamenti concessi in tutti i segmenti. Nel trimestre in corso i criteri sui prestiti alle imprese registrerebbero un moderato irrigidimento; quelli applicati alle famiglie verrebbero lievemente allentati.La domanda di prestiti da parte delle imprese non ha mostrato variazioni. La domanda di mutui da parte delle famiglie è nuovamente aumentata, riflettendo principalmente la maggiore fiducia dei consumatori e il basso livello dei tassi di interesse. Nel trimestre in corso la domanda di finanziamenti da parte delle imprese e quella di mutui da parte delle famiglie si rafforzerebbero.