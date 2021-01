Prestiti alle imprese in forte crescita nel 2020. Trasporto e ristorazione i settori più esposti

Alessandra Caparello 26 gennaio 2021 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Nel 2020, l’anno della pandemia, sono aumentati i prestiti erogati alle imprese, cresciuti di circa il 10% (per un flusso annuo attorno agli 80 miliardi), finanziando il fabbisogno di liquidità e consentendo anche un accumulo di depositi a scopi precauzionali.Così emerge dal Report intitolato "Le condizioni finanziarie delle imprese italiane", elaborato nell'ambito del progetto MonitorFase3 nato dalla collaborazione tra Prometeia e Area Studi Legacoop per testare l'evoluzione dell'economia e dei mercati in conseguenza dell'epidemia Covid-19. Se è boom dei prestiti erogati alle imprese, più contenuti invece quelli elargiti alle famiglie che segnano un +2,2%, per un flusso annuo di 14 miliardi. Tra i settori di attività che hanno aumentato la loro esposizione verso il sistema bancario troviamo il settore degli autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, seguito dalle attività di servizi di alloggio e ristorazione, dalle industrie tessili, abbigliamento e articoli in pelle, dalle attività professionali, scientifiche e tecniche.