Prestiti alle famiglie: richieste ancora in aumento, +3,5% a ottobre

Valeria Panigada 15 novembre 2019 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Continuano ad aumentare le richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane. Dai dati raccolti dal Sistema di Informazioni Creditizie di Crif, a ottobre le domande sono salite del 3,5% rispetto allo stesso mese del 2018, che per altro si era caratterizzato per un robusto aumento, confermando la dinamica positiva che perdura ininterrottamente da inizio anno. Nello specifico, la performance del comparto è interamente ascrivibile alla componente dei prestiti finalizzati, che hanno fatto segnare un +7,6%, mentre le richieste di prestiti personali sono risultate in calo del -1,2%, confermando la variazione negativa rilevata a settembre.Per quanto riguarda l’importo medio richiesto, nel complesso delle richieste di prestiti personali e finalizzati, a ottobre si è registrato un calo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (-2,6%) che porta il valore ad assestarsi a 9.419 euro.