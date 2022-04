Prestiti, a febbraio in aumento dal 2 a quasi il 4% per famiglie e imprese secondo Bankitalia

Luca Losito 11 aprile 2022 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Sono cresciuti dal 2 a quasi il 4% i prestiti a imprese e famiglie in Italia nel mese di febbraio. A comunicarlo è il report di Bankitalia.In particolare, a febbraio i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono cresciuti del 2,1 per cento sui dodici mesi (1,8 nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 3,8 per cento sui dodici mesi (3,7 nel mese precedente) e quelli alle società non finanziarie dell’1,2 (contro lo 0,9 per cento nel mese precedente).