Presidenza italiana del G20, Visco (Bankitalia) cita 'le tre P' di Giuseppe Conte

Laura Naka Antonelli 16 ottobre 2020 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

"Ovviamente non potremo dimenticare la questione dei cambiamenti climatici e i problemi di sostenibilità, che i nostri presidenti (dei paesi del G20) sicuramente porteranno al centro del dibattito". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco in una intervista rilasciata a Bloomberg TV, facendo riferimento alla presidenza italiana del G20, che scatterà a partire dal prossimo 1° dicembre per tutto il 2021.Visco ha ricordato le tre P elencate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "People, planet, prosperity", ovvero "persone, pianeta, prosperità".Alla fine di maggio, il premier Conte aveva sottolineato che la presidenza italiana del G20 intendeva mettere in cima all'agenda proprio "le persone, il pianeta, la prosperità".