Premia Finance: debutto sul segmento professionale di Aim Italia

Daniela La Cava 26 aprile 2021 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

Debutto per Premia Finance sul segmento professionale di Aim Italia. L'azienda di mediazione creditizia porta a 141 il numero delle società attualmente quotate su Aim Italia, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento la società ha raccolto 1,1 milioni di euro, interamente in aumento di capitale. Il flottante al momento dell’ammissione è del 10,04% e la capitalizzazione è pari a circa 10,9 milioni di euro. La società è stata assistita da Banca Finnat in qualità di Nomad e Global Coordinator dell’operazione."Premia Finance è la sesta ammissione da inizio anno su Aim Italia, un mercato che si è progressivamente consolidato come uno strumento ideale di sviluppo per le PMI dinamiche e competitive. Siamo certi che, grazie ai capitali raccolti, Premia Finance consoliderà il proprio posizionamento competitivo per continuare a realizzare ambiziosi progetti di espansione", ha dichiarato Fabio Brigante, head of mid & small caps origination equity primary markets di Borsa Italiana in occasione dell’inizio delle negoziazioni. "Siamo certi che la quotazione su Aim Italia di Borsa Italiana ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business e di radicarci sempre più sull'intero territorio italiano", ha sottolineato Gaetano Nardo, amministratore delegato di Premia Finance.