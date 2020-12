Prelios sgr subentra nella gestione del Fondo Logistica

Redazione Finanza 29 dicembre 2020 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Prelios sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios, ha portato a termine un’operazione che prevede il subentro nella gestione del fondo d'investimento alternativo immobiliare denominato Fondo Logistica, sottoscritto da una pluralità di investitori istituzionali e professionali, che concentra i propri investimenti nello sviluppo di asset a destinazione logistica. Lo si apprende in una nota di Prelios.Il Fondo Logistica è proprietario a Vigasio – in provincia di Verona – di un’area di circa un milione di metri quadrati suddivisa in due differenti ambiti, denominata “District Park”, su cui è possibile sviluppare oltre 400.000 metri quadrati di Gross Leasable Area. L’area di Vigasio è vicina ad altri due importanti centri logistici siti in Nogarole Rocca e Oppeano e si trova all’interno di una zona che registra una forte crescita delle attività logistiche, lungo uno dei principali corridoi europei di trasporto merci.L'operazione di sviluppo comporterà complessivamente investimenti per 150 milioni di euro. L’area, spiega la società in una nota, sarà oggetto di un importante intervento di valorizzazione che prevede lo sviluppo di immobili logistici di grado A sulla base delle best practices del settore, in linea con i più elevati standard internazionali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.