Prelios sgr: accordo per sviluppo e vendita di un parco logistico a Verona

Redazione Finanza 13 ottobre 2021 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Prelios sgr, società di gestione del risparmio del gruppo Prelios, ha finalizzato attraverso il Fondo Logistica, partecipato da una pluralità di investitori professionali, la sottoscrizione di un accordo per lo sviluppo e la successiva vendita di un parco logistico situato a Vigasio (Verona) a un fondo di investimento alternativo italiano immobiliare riservato di tipo chiuso di nuova costituzione. Quest'ultimo, denominato Fondo Vicus I, sarà gestito dalla stessa Prelios sgr e sottoscritto da Hines in qualità di investitore e da un importante player internazionale di private equity.Nella nota si spiega che Prelios sgr curerà in nome e per conto del Fondo Logistica gli aspetti relativi alla progettazione e costruzione del parco logistico, che sarà realizzato in due fasi sequenziali. La prima fase, da completarsi entro il 2023, prevede lo sviluppo del primo ambito dell’area denominata “District Park”, attraverso la realizzazione di 4 edifici a uso logistico per una Gross Leasable Area di circa 200mila mq e un valore di cessione pari a circa euro 120 milioni di euro. Il valore complessivo del progetto è di circa 300 milioni.