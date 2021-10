Prelios: accordo con gruppo Luzzatti per creazione fondo dedicato a crediti utp

Redazione Finanza 5 ottobre 2021 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

La Luigi Luzzatti e il Gruppo Prelios hanno sottoscritto un memorandum of understanding finalizzato alla strutturazione di un nuovo fondo di investimento alternativo di tipo chiuso riservato dedicato ai crediti deteriorati classificati come unlikely to pay (utp). Nella nota si legge che il fondo, che vedrà come principali conferenti le banche azioniste di Luzzatti, avrà come oggetto l'investimento in crediti UTP vantati verso aziende appartenenti prevalentemente al segmento Pmi/Corporate e prediligerà strategie di recupero del credito volte a riportare in bonis tali imprese, attraverso una gestione proattiva delle posizioni che miri alla ristrutturazione aziendale. L’iniziativa, realizzata in partnership con Prelios – tra i principali operatori europei nel campo dell’alternative asset management e del credit servicing – ha l’obiettivo di ampliare gli strumenti a disposizione delle banche azioniste di Luzzatti per proseguire i rispettivi processi di derisking.