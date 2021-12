Prelios Valuations fornirà perizie immobiliari per i finanziamenti a banche del gruppo Cassa Centrale Banca

Alessandra Caparello 10 dicembre 2021 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Prelios Valuations ha acquisito dal Gruppo Cassa Centrale il mandato per la fornitura di perizie immobiliari per l’erogazione di nuovi finanziamenti a supporto delle Banche del Gruppo.Il mandato di Cassa Centrale Banca, in qualità di Capogruppo, prevede l’erogazione di perizie desktop, drive-by e full durante l’intero ciclo di vita del credito, grazie al network di periti Prelios Valuations diffuso su tutto il territorio nazionale e coordinati dalle strutture interne delle sedi Prelios di Milano e Roma. “Essere stati scelti come partner dal Gruppo Cassa Centrale, caratterizzato dal forte radicamento locale, è un riconoscimento della bontà dei nostri processi valutativi e della qualità peritale resa a livello capillare sul territorio” commenta Giampaolo Corsini, Amministratore Delegato di Prelios Valuations. “Queste caratteristiche ci collocano tra le società leader nella fornitura all’industria bancaria di perizie professionali per la concessione di finanziamenti a famiglie e imprese, e di valutazioni statistiche AVM (Automated Valutation Model), con oltre 600.000 immobili processati all’anno”.