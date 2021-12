Prelios Sgr: finanziamento di 223 mln per valorizzazione e sviluppo fondo Megas

Redazione Finanza 20 dicembre 2021 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Prelios Sgr, quale società di gestione del risparmio del fondo di investimento alternativo italiano immobiliare riservato a investitori professionali denominato “Megas”, il cui unico quotista è una primaria cassa previdenziale, ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo e UniCredit un contratto di finanziamento di circa 223 milioni di euro. Lo si apprende in una nota di Prelios Sgr nella quale si precisa che il finanziamento è finalizzato a estinguere il debito pregresso del Fondo Megas e a sostenere la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi tre asset principali: la Galleria Alberto Sordi e La Rinascente di Piazza Fiume a Roma, e l’immobile sito in via Senato, 28a Milano.