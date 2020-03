Prelios SGR: Patrick Del Bigio è il nuovo amministratore delegato

simone borghi 2 marzo 2020 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

Patrick Del Bigio è stato nominato amministratore delegato di Prelios SGR. Nel corso della sua carriera Patrick Del Bigio ha operato a Londra e New York per Morgan Stanley, Merrill Lynch International, SNB Stabfund/UBS e, negli ultimi anni, in Blackrock a Londra in qualità di Portfolio Manager in Credit-Alternative. Del Bigio, 46 anni, è laureato in economia al Trinity College di Dublino. Ha inoltre conseguito un Executive MBA all'Università di Cambridge."La nomina di Patrick, alla luce della sua esperienza, risponde alla scelta strategica di rendere Prelios SGR una piattaforma di alternative asset management moderna e sempre più rispondente alle esigenze di investitori istituzionali e privati" dichiara Riccardo Serrini, amministratore delegato del Gruppo Prelios. “Le nuove sfide che Prelios SGR si pone riguardano il crescente orientamento verso gli investimenti sostenibili, con un focus particolare sugli aspetti ESG, e la capacità di cogliere tutte le opportunità offerte dalle diverse fasi del ciclo immobiliare, investendo sia direttamente in immobili, sia indirettamente tramite i crediti"."Sono fiero di entrare a far parte di un gruppo molto dinamico, forte di grandi professionisti, che si è comprovato nel tempo raggiungendo posizioni di leadership" dichiara Patrick Del Bigio. "Abbiamo un’opportunità unica di consolidare la nostra leadership e di portare ulteriormente avanti questa storia di successo, anche con lo sviluppo e l’offerta ai clienti di investimenti alternativi".