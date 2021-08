Prelios Credit Servicing: S&P Global Ratings migliora l’outlook

Daniela La Cava 10 agosto 2021 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

S&P Global Ratings migliora da “stabile” a “positivo” l’outlook di Prelios Credit Servicing per le attività di Special Servicing, confermando il rating “above average” per le attività di Master and Special Servicing. Il rating e il miglioramento dell’outlook riflettono la capacità della società di fare leva sulle elevate competenze real estate e servizi del Gruppo Prelios, e di acquisire e assorbire rilevanti volumi di masse in gestione con la conseguente crescita di staff.Tra gli elementi positivamente valutati dall'agenzia di rating, la posizione di leadership ottenuta nel mercato UTP, l’executive team di Prelios Credit Servicing con elevate esperienze nel mercato NPE Servicing, il sistema di controllo e di governance riflesso nel corpo documentale della Società appena aggiornato per recepire i cambiamenti organizzativi e di business. I sistemi IT proprietari (Phoenix e Pegaso) sono giudicati in grado di supportare efficacemente le attività sia di Master sia di Special, mentre il mix di risorse interne ed esterne è idoneo a gestire le crescenti attività di Special Servicing nei settori sia NPL sia UTP.