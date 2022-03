Prada: tre nomine nel top management, Andrea Bonini è il nuovo cfo

Daniela La Cava 23 marzo 2022 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Novità nel top management del Gruppo Prada, con tre nuovi "ingressi strategici" ai vertici aziendali. Si tratta di Andrea Bonini nel ruolo di chief financial officer, Cristina De Dona in qualità di general counsel e Diego Maletto in qualità di internal auditing director. Lo comunica il gruppo del lusso in una nota nella quale precisa che Bonini assumerà, dal 2 maggio 2022, la carica di cfo al posto di Alessandra Cozzani. Bonini riporterà agli amministratori delegati Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, e assumerà la responsabilità delle seguenti direzioni: amministrazione, finanza, controllo, fiscale e investor relations di gruppo.