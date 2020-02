Prada: nominato Raf Simons co-direttore creativo insieme a Miuccia Prada

Daniela La Cava 24 febbraio 2020 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Prada ha annunciato che Raf Simons entrerà a far parte del marchio Prada in qualità di co-direttore creativo, e lavorerà in partnership con Miuccia Prada, con pari responsabilità a livello di input creativo e processi decisionali. La sua nomina sarà effettiva a partire dal 2 aprile. Lo si apprende in una nota del big del lusso italiano nella quale si indica che la prima collezione Prada disegnata da Miuccia Prada e Raf Simons sarà la collezione Donna Primavera/Estate 2021, che sfilerà a Milano a settembre 2020.La società spiega che "questa partnership, che si estenderà a tutte le sfaccettature creative del marchio Prada, nasce da profondo rispetto reciproco e da una conversazione aperta - è una decisione presa di concerto, proposta e perseguita da entrambe le parti. La sinergia di questa partnership ha ampie ramificazioni"."Non ci aspettiamo particolari cambiamenti nell’estetica del marchio ma l'ingresso di una figura creativa con lo spessore e il seguito di Raf Simons e l'ulteriore energia e creatività che potranno derivare dalla collaborazione fra due dei più importanti e influenti designers del settore, potrebbero ulteriormente supportare il rilancio del marchio in cui il gruppo è impegnato". Questo il commento di Equita che conferma la raccomandazione reduce su Prada riconducendola a "valutazioni elevate".