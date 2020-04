Prada: cancellato dividendo, decisione coerente con il contesto (analisti)

Alessandra Caparello 23 aprile 2020 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Anche Prada, come molte altre società del settore e non, ha azzerato la proposta di dividendo sugli utili 2019, inizialmente pari a 0.02 € per azione. “Riteniamo la decisione coerente con il contesto, più che legata ad esigenze di liquidità, considerata la solida situazione finanziaria” affermano gli analisti di Equita Sim che assegnano rating Reduce.