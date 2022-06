Prada, annunciata la nomina di Roberto Massardi come Chief Business Development Officer

Il Gruppo Prada annuncia la nomina di Roberto Massardi nel ruolo di Chief Business Development Officer a partire dal mese di maggio 2022. Lo comunica con una nota ufficiale la società.

A Roberto Massardi, con diretto riporto agli Amministratori Delegati, è affidata la responsabilità dello sviluppo strategico del Gruppo in relazione a nuove opportunità di business.

Roberto Massardi, dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, ha ricoperto diversi incarichi nel Gruppo Pirelli. Nel 1996, è entrato a far parte del Gruppo Prada in qualità di Direttore Business Development e successivamente di Direttore Generale per il marchio Jil Sander In seguito, nel 2005, è entrato a far parte della società Sportswear Company S.p.A. (Stone Island), nel ruolo di Direttore Generale.