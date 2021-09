Prada: Upgrade a HOLD dopo recente sottoperformance (Equita)

Alessandra Caparello 27 settembre 2021 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

Passa da Reduce a Hold il rating di Prada uk da parte di Equita. Da metà agosto, Prada ha perso oltre il 25%, sottoperformando anche il settore (che mediamente è sceso del 10% nello stesso periodo).Pensiamo tuttavia che il trend delle vendite retail sia rimaste solido negli ultimi mesi, in accelerazione sul 2019 rispetto al secondo trimestre, come sottolinea Equita Sim, grazie principalmente alla forza degli USA, a un progressivo miglioramento in Europa trainato dai consumatori locali (ma anche con una certa ripresa del turismo intraregion), a una domanda Cinese ancora molto robusta (solo temporaneo rallentamento ad Agosto per le restrizioni Covid). Il mercato più lento rimane il Giappone in linea con il newsflow di settore.