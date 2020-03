Poste: uffici postali riaprono nella zona rossa, oggi anche quelli di Bertonico e Fombio

Titta Ferraro 5 marzo 2020 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane ieri sera ha reso noto che sono regolari le attività degli uffici postali di Codogno, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, San Fiorano, Maleo, Somaglia, Castelgerundo e Vo’ Euganeo. Da oggi apriranno anche gli uffici postali di Bertonico e Fombio. La riapertura, rimarca Poste in una nota, è stata resa possibile grazie allo straordinario impegno dei dipendenti che si sono resi disponibili, in via volontaria, alle normali attività lavorative nei suddetti Comuni della “zona rossa”.