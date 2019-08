Poste: stop al ribasso a oltre -6%, vacilla quota 9 euro

Titta Ferraro 9 agosto 2019 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Forte sofferenza oggi in Borsa per i titoli finanziari complice la crisi politica che ieri ha visto concretizzarsi la rottura tra Lega e M5S. Tra i titoli più penalizzati c'è anche Poste Italiane, tra i peggiori del Ftse Mib con un calo del 6,4% a 9,02 euro e titolo sospeso al ribasso.In generale Piazza Affari cede oltre il 2% con Ftse Mib a 20.363 punti (-2,30%). Questa mattina lo spread Btp-Bund si è spinto fino a 235 pb. Il tasso del Btp a 10 anni viaggia all'1,75%. Il premier Giuseppe Conte non ha presentato le dimissioni forzando il passaggio parlamentare della crisi. L'ipotesi più accreditata al momento appare quella di elezioni a ottobre.