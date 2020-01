Poste e Nexi in rally sul Ftse Mib, tornano rumor su futuro Sia

Titta Ferraro 28 gennaio 2020 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

In spolvero oggi il titolo Poste Italiane (+1,65 a 10,805 euro), già ieri tra i pochissimi a salvarsi dalle vendite grazie all'onda lunga della presentazione del piano innovazione. Tra i migliori di giornata anche Nexi che sale dell'1% circa.A muovere i due titoli le ultime indiscrezioni circa il futuro di Sia. La società potrebbe decidere di accelerare il dossier Ipo con quotazione entro l'anno stando a quanto riferito oggi da Il Sole 24 Ore. Il quotidiano finanziario rimarca come la situazione sia ancora fluida e il gruppo controllato dalla Cdp potrebbe portare avanti un doppio binario considerando anche l'alternativa di una fusione con un altro player del settore dei pagamenti e in tal caso il nome più gettonato è quello di Nexi; di un deal tra le due società si era già discusso un anno fa prima della decisione di Nexi di procedere all'Ipo.Il controllo di Sia adesso è suddiviso tra Cdp Equity e Poste Italiane a seguito dell'uscita lo scorso autunno di F2i sgr e Hat sgr e, successivamente, Unicredit e Intesa Sanpaolo.