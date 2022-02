Poste: a.d. Del Fante, dal 7 marzo si riparte con cessione crediti d’imposta

Redazione Finanza 28 febbraio 2022 - 17:07

MILANO (Finanza.com)

Da lunedì prossimo Poste Italiane riaprirà il servizio di cessione dei crediti di imposta per i lavori di natura edilizia. "La nuova norma che regola la cessione dei crediti di natura edilizia – ha detto l'amministratore delegato, Matteo Del Fante, nel corso di TGPoste – ha avuto un nuovo passaggio che si è formalizzato la settimana scorsa”. Il ceo ha quindi continuato: “Questa mattina abbiamo avuto un consiglio di amministrazione straordinario e possiamo comunicare ufficialmente che da lunedì 7 marzo, dopo aver allineato i processi al nuovo quadro normativo, saremo nuovamente aperti per i nostri clienti per acquistare i crediti”.