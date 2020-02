Poste Italiane vola ai top storici, JP Morgan si aspetta dividendo più ricco

Alessandra Caparello 18 febbraio 2020 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

Nuovi massimi storici a Piazza Affari per il titolo Poste Italiane che al momento segna 11,37 euro a +3,978%. A trainare le azioni la promozione di JP Morgan che conferma la raccomandazione overweight e il target price a 12,60 euro. Buone le indicazioni che gli analisti si attendono dai risultati del quarto trimestre ed esercizio 2019 ipotizzando spazi per migliorare la guidance e per aumentare il dividendo.