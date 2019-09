Poste Italiane vola ai massimi storici, titolo oltre muro 10 euro e +46% YTD

Titta Ferraro 4 settembre 2019 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Sprint prepotente a Piazza Affari anche per il titolo Poste Italiane, tra i migliori del Ftse Mib con un balzo di oltre il 3 per cento che ha permesso al titolo di aggiornare i massimi storici. Il titolo del gigante statale dei servizi si accoda al rally dell'intera Piazza Affari in scia al via libera degli iscritti alla piattaforma Rousseau all'esecutivo M5S-PD. I sì all'accordo con i dem sono stati 63.146 (79,3%). Il nuovo governo potrebbe giurare in serata o domani.Lo scatto di oggi di Poste Italiane ha spinto il titolo olttre la soglia dei 10 euro con nuovi top storici intraday a 10,23 euro. Da inizio anno Poste segna un saldo di +46%.