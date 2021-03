Poste Italiane stringe accordo con Pharmap per la consegna dei medicinali a casa

Valeria Panigada 31 marzo 2021 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Da oggi è possibile ricevere a casa i farmaci, e ogni altro prodotto farmaceutico, grazie all’accordo tra Poste Italiane e Pharmap, leader inItalia per la consegna a domicilio dei medicinali. Il servizio è operativo in 42 città, tra le quali Roma, Milano, Genova, Bologna, Torino e a breve sarà disponibile in circa 1.000 località. Nei prossimi mesi il servizio verrà esteso su tutto il territorio nazionale fino a coinvolgere 5000 farmacie e 25 milioni di utenti.La consegna dei farmaci può essere effettuata in modalità “instant” (entro 90 minuti dalla richiesta) o in modalità “programmata” (nel momento desiderato) nelle città e nei comuni più grandi, mentre nei comuni di piccole e medie dimensioni il recapito viene effettuato in modalità “next-day” (entro la giornata successiva all’ordine). Per richiedere questo servizio è sufficiente scaricare gratuitamente l’App “Pharmap – consegna farmaci” per i dispositivi Android e iOS o accedere al sito web pharmap.it, selezionare la farmacia convenzionata di fiducia e scegliere i prodotti da ricevere a domicilio. In caso di prescrizione medica dematerializzata, basterà inserire il codice NRE nell’apposito campo o caricare il file della ricetta. Diversi i sistemi di pagamento disponibili: online con carta di credito, oppure con carta o contanti alla consegna.