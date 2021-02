Poste Italiane sprinta sul Ftse Mib, nel nuovo piano attesa enfasi su crescita ricavi e dividendi

Titta Ferraro 22 febbraio 2021 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Bene oggi Poste Italiane. Il titolo del gruppo postale ha preso quota nel corso della giornata e viaggia al momento sui top intraday a 9,56 euro (+1,74%) non pagando l'allargamento dello spread Btp-Bund che torna vicino alla soglia dei 100 pb (+3,5% a 95,7 pb)con tasso del decennale italiano salito allo 0,63%. Dopo la diffusione settimana scorsa dei conti 2020, il mercato guarda al nuovo piano strategico che verrà presentato il 19 marzo. Gli analisti di Equita SIM fanno presente il richiamo del management di Poste alla crescita dei costi superiore al normale quest'anno per sostenere il riavvio dell`attività commerciale. La sim milanese si attende che il nuovo piano ponga maggiore enfasi sulla crescita dei ricavi piuttosto che sul taglio dei costi rispetto al piano `Deliver 2022` anche se dovrebbe confermare il miglioramento del payout (dal 2021 >=60% vs 52% nel FY20).