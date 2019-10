Poste Italiane sfonda il muro degli 11 euro, nuovi massimi storici e +85% in 12 mesi

Titta Ferraro 22 ottobre 2019 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata a spron battuto per Poste Italiane che conferma il magic moment in Borsa. Il titolo è arrivato a guadagnare il 2% sfondando il muro degli 11 euro (top intraday a 11,07 euro), sui nuovi massimi storici. Da inizio anno il titolo del gruppo guidato da Matteo Del Fante segna un sonante +56% (+85% considerando gli ultimi 12 mesi).Stando a quanto riporta oggi il Corriere, Poste Italiane ha avviato a inizio mese la sperimentazione a Roma di un nuovo servizio di pagamento in alternativa al Pos senza costi di transazione. Si tratta di un sistema di pagamento tramite QR Code (una specie di codice a barre) che permette di pagare con il proprio smartphone gli acquisti in un negozio, ma anche la fattura dell'idraulico o qualsiasi altro artigiano con partita Iva.